Roma, ds Ghisolfi: "Frattesi? Un buon giocatore e un figlio di Roma, come Pellegrini"

"Lorenzo è il nostro capitano, è un figlio di Roma". Il ds della Roma Florent Ghisolfi commenta così la scelta di mister Ranieri di schierare Pellegrini, che sta attraversando un momento difficile, dall'inizio nel derby contro la Lazio. "Recuperarlo è una missione. Si tratta un ragazzo sensibilissimo, non fa parte della schiera dei romani che si lasciano scivolare tutto addosso. Lui si carica addosso tutte le problematiche e non gli fa bene", ha detto il tecnico. Sul futuro di Dybala: "Sì, parliamo con lui e con il procuratore. Siamo allineati", ha proseguito Ghisolfi a Dazn. Negli ultimi giorni si è parlato tanto dell'interesse della Roma per Frattesi: "Non voglio commentare le voci di mercato. Posso dire che Frattesi è un buon giocatore e lui anche è un figlio di Roma". Non c'è il rischio che Ranieri voglia continuare?. "Lo spero... Non mi piace parlare degli altri allenatori, lui sta facendo un grande lavoro. È una fortuna lavorare con lui".