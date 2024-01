Roma, De Rossi: "Grande emozione e grande tensione. Dybala? Nulla di grave"

QUI ROMA

Il nuovo allenatore al debutto: "Sono andato a salutare i tifoso per l'accoglienza ricevuta"

Roma, buona la prima per De Rossi































© Getty Images 1 di 17 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Daniele De Rossi si gode il suo debutto da sogno sulla panchina della Roma. "Un buon risultato. Nei miei confronti c'è sempre grande affetto che vivo quotidianamente - ha spiegato a fine match -. Sentimenti? Da una parte grandissima emozione, dall'altra grande tensione perché ho un lavoro da fare. Mi è piaciuto molto il primo tempo. Il secondo tempo? Se la palla non va veloce e non capisci perché lo stai facendo diventa dura". Sulle condizioni di Dybala e Spinazzola: "Già prima della partita Paulo sentiva qualche cosa ma stava bene. Penso che possiamo ripetere questa diagnosi anche adesso. Ha detto che non è successo niente ma si sente indolenzito e non tranquillo nello spingere. Spina forse qualcosa si è fatto ma nulla di gravissimo"

Una Roma dai due volti: bella nel primo tempo, sottotono nella ripresa. “Mi è piaciuto molto il primo tempo. Se la stessa cosa che fai nel primo tempo la fai a velocità bassa e non capisci cosa stai facendo, allora diventi prevedibile - ha aggiunto De Rossi ai microfoni di Dazn -. Loro sono una squadra con grande energia e gamba e quindi era più facile venire a rubarci certi palloni”.

Mentalità e possesso palla. "Queste sono le prime cose su cui abbiamo lavorato. Penso sia importante avere la gestione della palla. Se facciamo queste cose a un tocco e con velocità sempre con l’idea di superare una linea di pressione allora con i giocatori che abbiamo ci divertiremo”.

La camminata sotto la Curva a fine gara. “E’ uno dei momenti che verranno messi nell’album dei ricordi della mia carriera. Vediamo quanti durerà questa mia seconda carriera nella Roma. Io devo lottare e devo lavorare proprio perché sulle nostre spalle c’è l’amore di questa gente che non mi fa mai dimenticare che siamo stati insieme 20 anni".

Come trasformare i fischi in applausi. "Giocando meglio il secondo tempo. Se avessimo giocato meglio il secondo tempo probabilmente sarebbero stati tutti un po’ più contenti. Dobbiamo comunque essere contenti di aver portato a casa i tre punti e aver lottato. Credo che i ragazzi abbiano dimostrato di tenerci molto a questa vittoria".

Sulla prestazione di Pellegrini. "E’ uno dei giocatori più importanti che abbiamo. E’ secondo me uno dei talenti migliori che abbiamo in Italia - ha concluso De Rossi -. Deve tornare ai suoi livelli, toccare tanti palloni e arrivare sotto porta. Ricopre il mio stesso ruolo di capitano e quando le cose non vanno bene è anche normale che noi romani veniamo criticati e ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità".

