Roma carica verso il Milan, ma col dubbio Dzeko

DOMENICA DECISIVA

Il bosniaco si è infortunato in Europa League ed è a forte rischio: per sfatare il "tabù grandi" si punta... sull'Olimpico



Roma in ansia per Edin Dzeko. Il bosniaco è uscito nel corso della partita contro lo Sporting Braga, probabilmente per un risentimento all'inguine. Un problema, che rischierebbe di metterlo seriamente a rischio per la grande sfida di domenica contro il Milan. Una partita a cui la squadra di Fonseca arriva comunque serena. Superata la crisi successiva all'eliminazione in Coppa Italia e al relativo scontro proprio tra il tecnico portoghese e Dzeko, i giallorossi hanno ripreso un buon passo.

Vedi anche roma Roma, Fonseca esulta: "Bella vittoria, adesso dobbiamo recuperare giocatori per il Milan" Sufficiente almeno per mantenere la Roma in piena corsa per un posto in Champions League. E proprio il confronto con i rossoneri rappresenta un bivio importante. Una vittoria, non solo puntellerebbe la posizione in classifica, ma permetterebbe a Pellegrini e compagni di farsi sotto proprio al Milan e tenere la Juve nel mirino, se non addirittura superarla.

Per questo avere Dzeko a disposizione rappresenterebbe un'arma in più. Perché Borja Mayoral oggi è il titolare dell'attacco, ma Edin resta il leader del gruppo.

Vedi anche Europa League Europa League, Roma-Braga 3-1: i giallorossi staccano il pass per gli ottavi E' poi c'è da sfatare il tabù "grandi", visto che in questa stagione la Roma ha sempre fallito nelle sfide che l'hanno opposta alle altre protagoniste del campionato, incassando pesanti sconfitte e brutte figure. All'Olimpico, però, il ruolino di marcia è da prima della classe (mai sconfitta e con 9 successi su 12 incontri) ed è anche su questo che Fonseca punta per fare lo sgambetto al Milan.