Roma, Fonseca esulta: "Bella vittoria, adesso dobbiamo recuperare giocatori per il Milan"

La Roma piega il Braga 3-1 all’Olimpico e continua il suo percorso europeo, ma nel post partita in casa giallorossa c’è un po’ di apprensione per le condizioni di Edin Dzeko in vista del Milan: "Vediamo cosa è successo con Dzeko – ha detto Fonseca dopo la gara - Penso che non sia niente di grave, ma dobbiamo fare le valutazioni domani per vedere come sarà”. "Abbiamo fatto una buona partita. Una partita sicura, abbiamo vinto e, cosa più importante, abbiamo gestito i giocatori per la prossima partita e penso che abbiamo vinto bene", ha aggiunto analizzando il successo coi portoghesi.