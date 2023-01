Roma, buone notizie da Dybala e Zaniolo

Nonostante la vittoria che è valsa l'aggancio alla Lazio, ieri dopo la vittoria sul Bologna all'Olimpico (sold out per la 18esima volta consecutiva) si respirava una certa apprensione per le condizioni di Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala, usciti anzitempo dal campo il primo dopo una botta al ginocchio intorno al 60' e il secondo per crampi nel finale. Preoccupazione in vista della sfida di domenica sera contro il Milan, ma dopo le prime valutazioni filtra ottimismo per entrambi verso la sfida di San Siro.