Roma, buona notizia per Mou: Zaniolo recupera per la Juve

VERSO IL BIG MATCH

L'esterno offensivo giallorosso è tornato ad allenarsi in gruppo

Buona notizia dall'infermeria per José Mourinho in vista della sfida contro la Juve dopo la sosta. Nicolò Zaniolo è tornato infatti a lavorare in gruppo dopo aver rinunciato alla chiamata della Nazionale per un risentimento muscolare. Il giocatore sarà dunque arruolabile per la delicata trasferta a Torino di domenica contro la squadra di Allegri. Getty Images

Vedi anche roma Roma, Mourinho: "Solidi e compatti. Ho detto a Zaniolo di reagire". Poi scherza con Spalletti

Niente da fare invece per il recupero di Smalling in vista del big match dello Stadium. Il difensore ha lavorato a parte come Spinazzola ed è ancora out. Partita questa mattina, invece, la campagna abbonamenti della Roma dopo l'ok del Governo al riempimento degli stadi al 75% della capienza.