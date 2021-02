Roma, altra grana: persa la causa contro Petrachi

TEGOLA GIALLOROSSA

Il tribunale di Roma ha dichiarando "illegittimo" il licenziamento del ds e condannato il club a pagare oltre 5 milioni di euro

Altra tegola in casa Roma. Il tribunale della capitale ha dichiarato "illegittimo" il licenziamento da parte del club giallorosso di Gianluca Petrachi. Il giudice Mormile ha accolto integralmente la richiesta degli avvocati, Sara Agostini, Paolo Rodella e Filippo Aiello, e condannato la Roma a pagare tutte le retribuzioni che gli sarebbero spettate all'ex ds fino alla fine del contratto, più 100mila euro di risarcimento per danno d'immagine e le spese legali. lapresse

Vedi anche roma Roma, licenziamento Petrachi: l'ex ds chiede un risarcimento di 5 milioni

Cifre alla mano, nel dettaglio il club giallorosso è stato condannato a versare a Petrachi un totale di circa 5 milioni e 100mila euro. La Roma aveva provveduto a licenziare l'ex ds per giusta causa contestandogli una serie di condotte legate alla gestione dell’area sportiva anche durante il lockdown e alcune dichiarazioni pubbliche molto critiche contro l'operato della società con toni ritenuti offensivi nei riguardi del presidente Pallotta. Contestazioni che il Tribunale di Roma ha respinto al mittente, dando ragione all'x ds giallorosso. Tutto in attesa della prossima mossa del club, che dovrà decidere se presentare o meno ricorso in appello.