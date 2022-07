Roma, Abraham punta in alto: "Sì, vogliamo lo scudetto"

ROMA

L'attaccante inglese non si nasconde e carica i tifosi: "Giusto che sognino, Dybala è un privilegio"

Nel giro di pochi mesi le ambizioni della Roma sono schizzate: dalla conquista della Conference League all'arrivo di Dybala, l'asticella si è alzata sempre di più e adesso c'è chi inserisce i giallorossi tra i pretendenti al prossimo scudetto. Compreso Tammy Abraham, che non nasconde le ambizioni della squadra. "E’ giusto che i tifosi sognino. Quanto a me, se dicessi che non punto a conquistare lo scudetto racconterei una bugia... Lo voglio io, lo vuole la squadra. Ma per farlo, occorre che tutti mettiamo sul campo il massimo delle nostre potenzialità. Poi faremo i conti: ho vinto l’anno scorso, come speravo, e voglio continuare a vincere", ha detto al Corsport.

Vedi anche roma Dybala accolto da 10.000 tifosi: "Non vedo l'ora di giocare all'Olimpico" L'obiettivo più realistico, però, è quello di tornare in Champions League: "Naturalmente. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione e tornare tra le prime quattro. Dev’essere un obiettivo". Certo, con un Dybala in più, tutto sembra più facile. "È un privilegio per noi avere in squadra un giocatore di questo livello. Significa molto per i tifosi e significa moltissimo per noi, che stiamo costruendo un progetto tecnico di alto profilo", ha aggiunto. Rivalità con la Joya? "Ma no. Possono esserci due re". Obiettivi personali? "Fare un gol in più rispetto a un anno fa".

Sul futuro: "Non ho fretta di tornare in Premier League perché qui posso esprimere il mio modo di giocare. In Italia mi sento felice sotto ogni aspetto. Non penso al futuro, ma al presente. Mi concentro esclusivamente sulla stagione che sta per cominciare, perché voglio che sia anche più gratificante della prima che ho vissuto in Italia".