Dybala accolto da 10.000 tifosi: "Non vedo l'ora di giocare all'Olimpico"

LA PRESENTAZIONE

I tifosi giallorossi hanno accolto la Joya nella cerimonia presso il Palazzo della Civiltà Italiana

La Capitale in estasi per Dybala: e lui fa il selfie come Totti





































1 di 20

Prima la presentazione in conferenza stampa, poi la cerimonia d'iniziazione al Colosseo quadrato davanti a un popolo giallorosso in tripudio: la giornata romana di Paulo Dybala ha risolto gli ultimi languori di una piazza in festa, dopo la vittoria in Conference League e un mercato a dir poco esaltante. 10.000 tifosi della Roma hanno atteso la Joya presso il Palazzo della Civiltà Italiana tutto il pomeriggio. L'argentino non si è fatto aspettare, dando spettacolo nell'evento speciale organizzato dallo sponsor Fendi. "Ero molto curioso di conoscervi e giocare qui a Roma è stato sempre molto difficile. A sentire il vostro calore mi viene voglia di entrare all'Olimpico con voi, sotto la curva".

Ora non resta che attendere l'esordio all'Olimpico, previsto per il 7 agosto contro lo Shakhtar Donetsk. In realtà, Paulo potrebbe giocare uno spezzone di gara il 30 luglio, nel match contro il Tottenham ad Haifa.

LA SERATA DI DYBALA

Dybala si è presentato all'Eur a bordo di un suv nero. Presente alla cerimonia anche José Mourinho, che già ha avuto modo di coccolarselo nel ritiro portoghese. Anche Tiago Pinto, che aveva scortato l'argentino fino all'aeroporto di Faro, si è affacciato davanti al Colosseo quadrato per ricevere i cori dei tifosi. Un gioco di luci giallorosse ha impreziosito il quadro del Colosseo quadrato, e verso le 21.15 i display della piazza hanno mostrato le prime tappe della storia di Dybala alla Roma (dal suo arrivo ai primi allenamenti). Queste le prime parole di Paulo Dybala dalla gradinata del Colosseo quadrato. "I tifosi ti fanno sentire il calore. Questa è una grande responsabilità, ma molto bella". L'ex bianconero ha continuato: "Adesso la cosa più importante è mettersi in forma, sto lavorando duro, voglio mettermi a disposizione per dare tanta allegria a questo pubblico incredibile". La Joya si è congedata sulle note dell'inno giallorosso, intonando un "Daje Roma, Daje"!