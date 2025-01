Ranieri: "Frattesi? Se ne ho parlato non lo dico a lei. Servono giocatori da Roma"

Ranieri ha assicurato che la Roma si rinforzerà in questo mercato di riparazione: "Tutto può essere. Non ho mai capito perché la finestra di mercato è lunga, potrebbero fare tutto in una settimana, sarebbe tutto più bello. Si comincia invece a parlare e poi finisce che si fa tutto gli ultimi due giorni. Purtroppo è il bello del calcio. Se penso a giugno vuole dire che non sono concentrato sul Bologna. Sappiamo che ci sono difficoltà. Non è detto che troveremo dei giocatori da Roma. Sappiamo tutto, ma non prendo tanto per prendere. Chi viene deve dare qualcosa in più. Stiamo pensando al mercato di ora e alla partita di Bologna. La mia concentrazione è tutta lì".