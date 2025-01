L'Inter replica alla Roma e all'agente di Frattesi: via solo per 45 milioni e nessuna contropartita

A monte di tutto questo discorso, in ogni caso, c'è una sensazione di crescente fastidio che l'Inter non nasconde: fastidio non tanto nei confronti di Frattesi, che sinora non si è espresso né ha puntato i piedi, quanto invece verso il suo agente che ha smosso le acque in maniera ritenuta troppo plateale. Per il club nerazzurro, che a gennaio non aveva messo in cantiere alcuna operazione di rilievo, la priorità resta il campo, con una calendario fitto e impegni delicati, sia in campionato che in Champions: la dirigenza e mister Inzaghi sono stati sempre molto chiari e diretti con il giocatore, credono in lui e nella necessità di continuare assieme per lottare per gli obiettivi prefissati. Se le volontà non fossero più collimanti, l'Inter non ha intenzione di trattenere Frattesi controvoglia ma le condizioni di una sua cessione le decide il club.