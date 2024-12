Ranieri: "Dicembre ci dirà chi siamo, Dovbyk non sta bene. Gli arbitri? Ok critiche, ma serve rispetto"

Subito il Lecce, poi Como e Parma prima di andare a San Siro per affrontare il Milan. In casa Roma inizia un periodo cruciale in Serie A. Vietato sbagliare per non rischiare di finire intrappolati nella lotta retrocessione. Lo sa bene Claudio Ranieri, che a due giorni dalla sfida con i salentini non le ha mandate a dire: "Dicembre ci dirà chi siamo - le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa -. Pellegrini? Si sta allenando bene, è sereno. Per me questo è importante, poi decideremo se usarlo o meno. Hummels ed Hermoso si sono allenati con il gruppo, Dovbyk non sta bene, è influenzato e non so se sarà a disposizione sabato, mentre Cristante ha ancora la caviglia blu dalla botta".