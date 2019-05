Pallotta saluta Ranieri: "Vero gentiluomo e grande romanista"

27/05/2019

James Pallotta ha voluto rendere onore a Claudio Ranieri , il giorno dopo la sua ultima partita alla guida della Roma. "Quando avevamo bisogno di qualcuno che venisse in un momento molto difficile, Claudio ha immediatamente risposto di sì. Non è solo un grande allenatore e professionista, ma anche un vero gentiluomo e un grande romanista. A nome di tutto il Club, voglio dirgli grazie”, il suo messaggio su Twitter.

Pallotta: “Quando avevamo bisogno di qualcuno che venisse in un momento molto difficile, Claudio ha immediatamente risposto di sì. Non è solo un grande allenatore e professionista, ma anche un vero gentiluomo e un grande romanista. A nome di tutto il Club, voglio dirgli grazie” pic.twitter.com/nZBL4lwYEN

Il presidente ha anche voluto ringraziare i tifosi per l'accoglienza riservata a De Rossi. " “Vorrei anche ringraziare i tifosi presenti allo stadio ieri sera per aver reso a Daniele un omaggio strameritato. Dopo che ha rappresentato i tifosi in campo per 18 anni, la dimostrazione di amore e il sostegno da parte di tutti sono stati incredibili”, il nuovo messaggio.