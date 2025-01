Nuovo spirito, concetti chiari e un Pellegrini ritrovato: l'ennesima impresa di Ranieri

La vittoria del derby è un'impresa più grande di quanto sembri e non soltanto per i clamorosi 15 punti di distacco in classifica della vigilia. Non concedere campo alla Lazio per sviluppare le sue giocate in velocità, sfruttare i palloni in verticale per le sponde di Dovbyk per liberare la fantasia di Dybala e la fiducia data a Pellegrini, sono state le chiavi per una vittoria che non vale solo per una soddisfazione campanilistica.