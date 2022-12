Mourinho riabbraccia il "talismano" Dybala

VERSO ROMA-BOLOGNA

L'argentino reduce dal Mondiale vuole farsi trovare pronto per la sfida con il Bologna e Mou spera di ritrovarlo in salute

La tradizione portoghese avrà sicuramente riti scaramantici diversi dal toccare ferro, Mourinho li userà tutti per conservare in salute Paulo Dybala, pronto da campione del mondo a rimettere le sue straordinarie qualità a servizio della Roma. La Joya sbarcherà giovedì mattina a Fiumicino con due giorni di anticipo rispetto alla data inizialmente prevista dal piano post Mondiale. Una decisione da grande professionista voglioso di farsi trovare al top il 4 gennaio, giorno di Roma-Bologna per restituire al suo club quanto tolto dalla sfortuna. D’altronde esiste una Roma senza e una con Dybala e anche solo il ricordo di quei 22 minuti più recupero, giocati col Torino al rientro dal lungo infortunio muscolare alla coscia sinistra, sono li a certificarlo:

Scaloni ha preso il meglio da Dybala, usandolo col contagocce, 17 minuti, ma facendolo nel contempo sentire importante. Un Dybala gratificato dalla partecipazione attiva alla lotteria dei rigori decisiva contro la Francia e per questo diventato eroe di un successo storico celebrato da un'intera nazione.

L’argentino di contro non gioca da titolare dal 9 ottobre, il nefasto giorno di Roma-Lecce e non rimane in campo novanta minuti dall’8 settembre. Prima del suo infortunio una striscia di cinque partite di fila con gol, ora la possibilità di riaprirla contro il Bologna per tornare a essere l’asso nella manica della Roma nella rincorsa a un trofeo, Coppa Italia o Europa League ma soprattutto nella volata per un posto in Champions League.