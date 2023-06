Mourinho lascia il Football Board della Uefa: "Non esistono più le condizioni"

dopo la maxi-squalifica

L'allenatore della Roma, appena stangato con quattro giornate di squalifica, scrive a Zvonimir Boban: "Mi sono sentito obbligato"

José Mourinho rinuncia a far parte dell'Uefa Football Board, l'organo creato recentemente per discutere con altri 19 allenatori internazionali su alcune delle tematiche più importati del calcio europeo. La sua decisione l'ha comunicata via email a Zvonimir Boban che dirige il Football Board. "Caro Boban, ringraziandoti per l'invito che mi hai fatto di essere un membro del Football Board, sono spiacente di informarti che rinuncerò con effetto immediato alla mia partecipazione a questo gruppo - ha spiegato nell'email - Le condizioni nelle quali fortemente credevo quando mi sono unito, non esistono più e mi sono sentito obbligato a prendere questa decisione. Ti chiedo gentilmente di comunicare la mia decisione anche al presidente Ceferin".

COS'È IL FOOTBALL BOARD UEFA Il Football Board della Uefa è stato costituito ad aprile da Boban con lo scopo di raccogliere proposte per migliorare il calcio, al suo interno si contano diverse personalità di ieri e di oggi: Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Paolo Maldini, Javier Zanetti, Luis Figo, Ronald Koeman e Phlipp Lahm.

La decisione di Mourinho segue di sole 24 ore la maxi-squalifica rimediata per quanto accaduto dopo la finale di Europa League contro il Siviglia disputata a Budapest. Il tecnico portoghese era stato squalificato per 4 giornate per "il linguaggio offensivo" all'arbitro inglese Taylor. La Roma è stata multata di 55mila euro e dovrà anche risarcire la federcalcio ungherese per i danni causati dai tifosi. Inoltre nella prossima trasferta europea i tifosi non potranno essere al seguito della squadra.

