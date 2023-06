Roma, insulti all'arbitro Taylor: Mourinho squalificato 4 giornate

SIVIGLIA-ROMA

Mano pesante della Uefa con lo Special One dopo la finale di Europa League con il Siviglia. Multato anche il club: prossima trasferta europea senza tifosi

© Getty Images Mano pesante della Uefa nei confronti di José Mourinho e della Roma per quanto accaduto dopo la finale di Europa League contro il Siviglia disputata a Budapest. Il tecnico portoghese è stato squalificato per 4 giornate per "il linguaggio offensivo" all'arbitro inglese Taylor. Il club giallorosso è stato multato di 55mila euro e dovrà anche risarcire la federcalcio ungherese per i danni causati dai tifosi. Inoltre nella prossima trasferta europea i tifosi non potranno essere al seguito della squadra.

La Uefa, lo scorso 2 giugno, aveva prontamente aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Mourinho, "per insulti e linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara" nel parcheggio dello stadio di Budapest. Anche la società giallorossa era finita nel mirino della commissione etica e disciplinare dell'Uefa per "condotta scorretta della squadra" (5mila euro di multa la sanzione) e per i "lanci di oggetti, accensione di fuochi di artificio, atti di danneggiamento" da parte della sua tifoseria (50mila euro di sanzione e una partita senza tifosi in trasferta).

Sempre la Roma, infine, dovrà contattare la Federazione ungherese entro 30 giorni per trovare un accordo per quanto riguarda i danni procurati dai suoi sostenitori in finale, come "bidoni rotti, scatole di carta, bicchieri, cavi e due seggiolini rotti".

La direzione dell'arbitro Taylor aveva fatto infuriare la Roma, in particolare per un rigore non assegnato per un fallo di mano di Fernando e una vigorosa sbracciata di Lamela a Ibanez punita solo con un giallo. Mourinho ha usato parole pesanti nei confronti del direttore di gara, che stava salendo sul minibus riservato ai direttori di gara, pur cercando di contenersi per evitare di incappare in pesanti sanzioni da parte della Uefa. "You're a fucking disgrace, man!", che tradotto significa: "Sei una fott… disgrazia!". Per poi aggiungere: "E Rosetti (designatore Uefa, ndr) è stato capace di dire che non è… E tu sei stato capace…". E ancora, avvicinandosi al van dove stanno salendo tutti gli arbitri: "Complimenti anche a (parola non comprensibile) della Var e a tutti voi. Congratulations!". E poi mentre si allontana: "Non hanno nemmeno vergogna sulla loro faccia…".

