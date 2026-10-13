VERSO ROMA-REAL

Mourinho ritrova la Roma e Gasperini, "l’allenatore più difficile contro cui ho giocato"

L'Olimpico attende il Real di Mou: sarà l'undicesimo capitolo della rivalità con Gasperini. Nel primo atto, nel 2008, rimase stupito dal suo avversario

13 Ott 2026 - 11:05
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Avversari per una notte, nemici mai. Josè Mourinho ritorna all'Olimpico per la prima volta dopo essere stato allenatore della Roma. Per una notte lo Special One sarà il rivale di un popolo che guidato per 138 partite e a cui è entrato nel cuore. Il portoghese recentemente ha speso parole importanti per i suoi ex tifosi: "Sono stati speciali con me. Quando sono sceso dall'aereo per la prima volta c'erano mille persone ad aspettarmi. E non avevo ancora fatto nulla per loro, non avevo fatto una partita, un punto. Ma Roma è così, l’ho notato dopo. I romanisti hanno visto che per me esisteva solo una cosa ed era la Roma, erano loro. Ho lottato, ho dato tutto".
 
Nonostante il feeling "special", Mou non si aspetta accoglienze particolari ("Nemmeno uno striscione") ma rispetto per ciò che è stato. Tanti tifosi giallorossi gli sono ancora grati per la Conference del 2022 e la finale di Europa League della stagione successiva. Ad aspettarlo però ci sarà tutt'altro che un clima amichevole: ora su quella che era la "sua" panchina c'è Gian Piero Gasperini, il tecnico che, dopo il loro primo incontro nel 2008, aveva definito: "Il più difficile contro cui abbia mai giocato".

Leggi anche
José Mourinho (Benfica)

Mourinho si racconta: "Con la Roma è finita dopo Budapest, quando sono tornato ero già morto. La proprietà? Approccio diverso"

La partita in questione era Inter-Genoa, ottava giornata del campionato '08/'09. A San Siro finì zero a zero nonostante il Grifone avesse giocato mezz'ora del secondo tempo in 10 uomini per l'espulsione di Ivan Juric. Mou a fine partita rese omaggio al collega che lo aveva imbrigliato: "È l’allenatore più difficile che abbia mai affrontato. Ho cambiato modulo cinque volte, e lui mi ha risposto ogni singola volta. È stata una vera battaglia.” Complimenti eccellenti che poi sarebbero stati seguiti dalla celebre frase di Pep Guardiola che, alla vigilia di un City-Atalanta, disse che affrontare le sqaudre del tecnico di Grugliasco era fastidioso: "quanto andare dal dentista". 

Dopo quel primo confronto, Gasp e Mou si sono sfidati per altre 9 volte: il bilancio totale vede avanti il portoghese con 5 vittorie 3 pareggi e 2 sconfitte. Lo Special One però negli ultimi tre incontri è a secco di successi (un pareggio e due sconfitte): a Roma sperano che la striscia di Gasperini possa continuare. 

roma-real madrid
mourinho
gasperini
champions league

Ultimi video

02:09
Allegri striglia la squadra

Allegri striglia la squadra

01:52
Napoli verso i sorteggi

Napoli verso i sorteggi

01:20
"Favoriti nel derby? Ma per carità!"

"Favoriti nel derby? Ma per carità!"

01:49
Dybala, tentazione Psg

Dybala, tentazione Psg

01:12
Let's go Juventus

Let's go Juventus

02:14
Allegri scaccia la crisi

Allegri scaccia la crisi

09:54
PSG - Bastia 5-0

PSG - Bastia 5-0

08:00
"D'Ambrosio? Era rigore"

"D'Ambrosio? Era rigore"

03:10
"Giochiamo con coraggio"

"Giochiamo con coraggio"

03:03
"Un taglio al passato"

"Un taglio al passato"

00:52
Montella si difende e...

Montella si difende e...

01:37
Vinicius 16enne da record

Vinicius 16enne da record

02:14
Roma-Napoli come un kolossal

Roma-Napoli come un kolossal

01:35
Bonucci, saluti e screzi

Bonucci, saluti e screzi

01:16
Hamsik: "Così non si cresce"

Hamsik: "Così non si cresce"

02:09
Allegri striglia la squadra

Allegri striglia la squadra

I più visti di Roma

DICH GASPERINI VIGILIA COMO 10/10 DICH

Gasperini: "Svilar? Una brutta tegola, adesso tocca a Gollini"

Malen espulso, Gasperini non ci sta: "Basta fotogrammi, prima aveva subito fallo. Così vale tutto"

Malen vede rosso, ma la Roma resiste: a Como il primo 0-0 della Serie A e l'Inter ringrazia

Gasperini: "Svilar fuori un mese, spazio a Gollini. L'Inter è ancora la più forte"

La Roma dovrà iniziare la sua rincorsa senza Malen, ma resta l'anti-Inter più credibile

 ROMA – Malen è rimasto a Trigoria a curarsi e punta il Como, anche Dybala  è rimasto a Roma, “saltando” l’addio di Messi. Gasperini ha visto partire 11 giocatori: Rodrigo Mora con l’Under 21 del Portogallo è stato il più impegnato (225’, un gol e un assist), poi Ndicka con la Costa d’Avorio (187 minuti). 

Malen: "È saltato anche un tavolo con Gasp, sai che non ti mentirà. Lautaro? Meglio io"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:30
Attesa la sentenza d'appello a Milano per l'ex capo ultrà Lucci e altri
12:23
Europa League, le designazioni arbitrali della seconda giornata: Salisburgo-Milan a Fesnic, van der Eijk fischietto di Celta-Juve
12:19
Rincon spettatore del Torino: "Certe emozioni restano"
12:00
Genoa, da ricavo libro Fossa Grifoni oltre 100 mila euro per hospice cure palliative
11:15
Paura a Riad, posticipata la partita di CR7 per un attacco degli Houthi