Mourinho ritrova la Roma e Gasperini, "l’allenatore più difficile contro cui ho giocato"

Avversari per una notte, nemici mai. Josè Mourinho ritorna all'Olimpico per la prima volta dopo essere stato allenatore della Roma. Per una notte lo Special One sarà il rivale di un popolo che guidato per 138 partite e a cui è entrato nel cuore. Il portoghese recentemente ha speso parole importanti per i suoi ex tifosi: "Sono stati speciali con me. Quando sono sceso dall'aereo per la prima volta c'erano mille persone ad aspettarmi. E non avevo ancora fatto nulla per loro, non avevo fatto una partita, un punto. Ma Roma è così, l’ho notato dopo. I romanisti hanno visto che per me esisteva solo una cosa ed era la Roma, erano loro. Ho lottato, ho dato tutto".



Nonostante il feeling "special", Mou non si aspetta accoglienze particolari ("Nemmeno uno striscione") ma rispetto per ciò che è stato. Tanti tifosi giallorossi gli sono ancora grati per la Conference del 2022 e la finale di Europa League della stagione successiva. Ad aspettarlo però ci sarà tutt'altro che un clima amichevole: ora su quella che era la "sua" panchina c'è Gian Piero Gasperini, il tecnico che, dopo il loro primo incontro nel 2008, aveva definito: "Il più difficile contro cui abbia mai giocato".