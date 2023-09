Mou non dimentica: "Roma-Siviglia? Se parlo prendo 10 giornate di squalifica"

LA POLEMICA

L'allenatore giallorosso è tornato sul contestato arbitraggio della finale di Europa League

"La finale Roma-Siviglia? Se dico quello che penso...dieci partite di squalifica". Così José Mourinho, allenatore della Roma, torna sulla sconfitta nella finale di Europa League in un video sui canali social di Sky di cui è testimonial per le coppe europee. "Non ho mai pianto in campo dopo una sconfitta, qualche volta piango dopo una vittoria e queste due sono state storiche per la Roma", ha aggiunto il tecnico portoghese a proposito delle due finali europee con la Roma, quella vinta in Conference League contro il Feyenoord e quella persa contro il Siviglia in Europa League.

Mou, al centro delle polemiche in Italia per l’inizio del campionato dei giallorossi fermi a quota 1 in classifica dopo tre giornate, non dimentica insomma il passato recente, ricordando che, nonostante la situazione attuale, le sue due stagioni precedenti hanno portato la Roma a disputare due finali europee. Un traguardo che, da quelle parti, non è propriamente all'ordine del giorno...