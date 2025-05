Alexander-Arnold vuole il Mondiale per Club con il Real: la richiesta al Liverpool

Trent Alexander-Arnold ha annunciato sui social la decisione di dire addio al Liverpool al termine di questa stagione. Il giocatore inglese non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Liverpool. È ormai sicuro che vestirà la maglia del Real Madrid, ma secondo quanto riportato da Sky Sport Uk avrebbe chiesto ai Reds di liberarlo prima per poter firmare in anticipo con i blancos e unirsi a loro già per il Mondiale per Club previsto dal 14 giugno al 13 luglio negli USA. Il Real Madrid è inserito nel gruppo H con Al Hilal, Pachuca e Salisburgo. La migliore partita del giorno del nuovo format della competizione FIFA sarà trasmessa in diretta sulle reti Mediaset.