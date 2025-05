Mastella: "Benevento eliminato è grossa delusione ma Vigorito resti"

"L'eliminazione dai playoff di serie C è una grossa delusione: certifica una stagione iniziata bene, proseguita male e finita peggio. Ma una stagione no tale deve restare e per tale deve essere accettata: non gettiamo via il bambino con l'acqua sporca. Oreste Vigorito, che non ha nascosto certo le negatività sportive di questa stagione, è e deve restare il riferimento del calcio a Benevento". Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella, all'indomani dell'eliminazione dei giallorossi, sconfitti 1-5 dalla Juventus Next Gen nel primo turno dei playoff di Serie C.