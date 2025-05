Playoff di serie C, Catania-Potenza il 7 maggio alle ore 20

Si giocherà alle ore 20 di mercoledì prossimo, 7 maggio, Catania-Potenza, gara valida per il secondo turno dei playoff della serie C. Lo ha reso noto la Lega Pro. Per andare avanti nei playoff, il Potenza (che ha concluso al settimo posto la regular season del girone C) dovrà obbligatoriamente vincere, mentre i siciliani (quinti) avranno a disposizione due risultati su tre (vittoria e pareggio). Nel primo turno dei playoff, nel derby lucano giocato in casa, i rossoblù hanno sconfitto il Picerno per 2-0, mentre il Catania, allo stadio Massimino, ha sconfitto 3-2 il Giugliano. Domani mattina, intanto, alle ore 12.15, nella sala stampa dello stadio Viviani del capoluogo lucano, ci sarà la conferenza stampa pre-partita dell'allenatore del Potenza, Pietro De Giorgio.