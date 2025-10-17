Torino, Baroni: "Adams sta bene. Non ripetiamo gli errori del passato"

Sul momento dei giocatori: "Simeone è un calciatore che ho sempre apprezzato, è incredibile quello che riesce a dare in allenamento, sta diventando sempre più un valore aggiunto per l'atteggiamento che ha. Ngonge è bravo a fare le cose difficili, ora deve diventare bravo nelle scelte e nelle giocate facili e acquisire fiducia. Adams sta benissimo e punto molto su di lui".