Calcio

Torino, Baroni: "Adams sta bene. Non ripetiamo gli errori del passato"

17 Ott 2025 - 13:00
© Getty Images

© Getty Images

Marco Baroni ha parlato alla vigilia della sfida tra Torino e Napoli, importante per risollevare le sorti dei granata dopo un inizio di stagione difficile. 

"Veniamo da una settimana particolare per le nazionali, ma i ragazzi hanno lavorato bene. Giochiamo contro i campioni in carica e abbiamo l'occasione di dimostrare tanto. Voglio che non ripetiamo gli errori fatti nel finale contro la Lazio".

Sul momento dei giocatori: "Simeone è un calciatore che ho sempre apprezzato, è incredibile quello che riesce a dare in allenamento, sta diventando sempre più un valore aggiunto per l'atteggiamento che ha. Ngonge è bravo a fare le cose difficili, ora deve diventare bravo nelle scelte e nelle giocate facili e acquisire fiducia. Adams sta benissimo e punto molto su di lui".

Sul modulo da schierare: "Il 3-5-2 è una possibilità, non escludo l'utilizzo delle due punte. Zapata? E' un giocatore che deve dare un contributo, tocca anche a me. Sta sempre meglio, ci saranno momenti della gara nei quali potrà dare il contributo. L'ha fatto con l'Atalanta, al di là del rigore, e dovrà farlo anche in futuro".

13:24
Fiorentina, parla l'ex Mutu: "Kean? Serve coninuità"
13:00
Torino, Baroni: "Adams sta bene. Non ripetiamo gli errori del passato"
12:25
Manchester United, si va avanti nel progetto del nuovo stadio
12:18
Empoli in campo per l’Ottobre Rosa al fianco della prevenzione: maglie all'asta
11:29
Festa per i 118 anni dell'Atalanta, patch speciale sulle maglie