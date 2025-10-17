Logo SportMediaset
Calcio

Manchester United, si va avanti nel progetto del nuovo stadio

17 Ott 2025 - 12:25
© Getty Images

© Getty Images

Il Manchester United vuole consegnare ai suoi tifosi un nuovo stadio. L'impianto dovrebbe sorgere nelle vicinanze dell'Old Trafford e i Red Devils sarebbero in trattativa con diversi privati per acquistare i terreni che mancano. Come riportato dal Daily Mail, la nuova casa dello United dovrebbe essere pronta nel 2030 la sua struttura lo renderebbe visibile da 40 chilometri di distanza. Tuttavia, ci sarebbero delle difficoltà per l'acquisto degli aree, visto che una parte del sito è di proprieta di un miliardario marsigliese vicino al governo saudita. Il club guidato da Sir Jim Ratcliffe spera di raggiungere un accordo nei prossimi mesi per poter cominciare a costruire. Il progetto è affidato a Lord Norman Foster. 

13:24
Fiorentina, parla l'ex Mutu: "Kean? Serve coninuità"
13:00
Torino, Baroni: "Adams sta bene. Non ripetiamo gli errori del passato"
12:25
Manchester United, si va avanti nel progetto del nuovo stadio
12:18
Empoli in campo per l’Ottobre Rosa al fianco della prevenzione: maglie all'asta
11:29
Festa per i 118 anni dell'Atalanta, patch speciale sulle maglie