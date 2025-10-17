Fiorentina, parla l'ex Mutu: "Kean? Serve coninuità"

In un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Adrian Mutu ha analizzato il difficile inizio di stagione della Fiorentina. Queste le parole dell'ex attaccante viola: "Le basi sono buone, i risultati arriveranno. Gudmundsson ha il numero 10, una maglia pesante e carica di aspettative. Ha qualità, ma deve sentirsi libero di giocare, senza troppa pressione. Per quanto riguarda Kean, invece, ha tutto per essere il trascinatore nella riscossa: fisico, tecnica e carattere. Gli serve trovare continuità: è un giocatore che sente l’energia del gruppo, quindi se la squadra lo sostiene, può davvero essere il punto di riferimento".