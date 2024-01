Lukaku-De Rossi e quell'Italia-Belgio a Euro 2016: che scintille

IL PRECEDENTE

A distanza di oltre 7 anni i due si ritrovano con un obiettivo comune: risollevare le sorti della Roma

© Getty Images Daniele De Rossi è stato nominato nuovo allenatore della Roma dopo l'esonero di José Mourinho e ora lo attende l'arduo compito di risollevare una squadra in crisi di risultati, precipitata al nono posto in classifica a -5 dalla zona Champions League occupata dalla Fiorentina. Per vincere quella che è senza dubbio la sua sfida più difficile da allenatore, a De Rossi serviranno come il pane i gol di Romelu Lukaku. I due sono stati protagonisti di un acceso diverbio (con tanto di testa contro testa) in occasione di Euro 2016, quando nella gara inaugurale l'Italia allenata da Antonio Conte (sogno dei tifosi romanisti per la prossima stagione) superò 2-0 il favorito Belgio grazie alle reti di Giaccherini e Pellè. Entrambi vennero poi sostituiti: Lukaku lasciò il posto a Origi al 73', cinque minuti dopo De Rossi fece posto a Thiago Motta.

Cose di campo e ovviamente sorpassate e ora a distanza di oltre 7 anni De Rossi e Lukaku si ritrovano con un obiettivo comune: risollevare le sorti della Roma. Altro punto in comune è la precarietà di entrambi: l'ex bandiera ha un contratto fino a giugno, così come il belga il cui riscatto dal Chelsea è ancora tutto definire e appare un po' meno certo dopo l'addio di Mourinho. A meno che in estate non arrivi Conte, il tecnico che lo ha saputo valorizzare di più in carriera.

