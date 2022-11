Agente Karsdorp: "Vogliamo spiegazioni da Roma e Mourinho"

"Sono sorpreso per le dichiarazioni di Mourinho, voglio una spiegazione". A dirlo è Johan Henkes, procuratore di Rick Karsdorp, alla testata olandese Nos dopo la sfuriata di ieri di José Mourinho. Il tecnico portoghese non ha mai citato il nome del calciatore parlando "di un giocatore che ha tradito la squadra per un atteggiamento non professionale" invitandolo poi "a cercare una squadra per gennaio". L'agente infine conclude: "Siamo stupiti anche dal fatto che tutti puntino su Rick, senza che Mourinho o la Roma ne citino il nome. Vogliamo una spiegazione dal club sulle parole del tecnico, e sul modo in cui lo ha fatto".