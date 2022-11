Roma, Mourinho dopo il Sassuolo: "Traditi dall'atteggiamento di uno dei nostri"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso ha parlato dopo l'1-1 in casa dei neroverdi

La fotogallery di Sassuolo-Roma













































1 di 24 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma di Mourinho è stata fermata dal Sassuolo sull'1-1 nella 14a giornata di Serie A e per i giallorossi non c'è stata la riscossa dopo il derby perso. "Abbiamo giocato una buona partita - ha commentato il tecnico della Roma a fine partita -, con tutti i nostri limiti abbiamo avuto un atteggiamento sempre serio e positivo. Sono stati due giorni difficile dopo il derby, ma abbiamo fatto bene contro un avversario motivato e pericoloso".

Nel finale la Roma ha avuto la possibilità di vincere dopo il gol di Abraham, ma è stata raggiunta: "Lo sforzo fatto non è stato premiato e siamo stati puniti da un atteggiamento non professionale di un nostro calciatore. Non ho parlato così di Ibanez dopo il derby perché l'errore fa parte del gioco, ma stasera uno dei miei - di cui non farò il nome - non ha avuto il giusto atteggiamento".

La Roma muove di poco la classifica: "Non è un pareggio da buttare, ma non è quello che volevamo venendo qui. In generale sono contento di quanto fatto e ora vediamo se possiamo battere il Torino prima della sosta".

Buona la prestazione da titolare di Volpato: "Non posso chiedergli di più perché fino a poco fa era in Primavera. Ha fatto bene e sono contento di lui perché ha talento. Deve migliorare ma non può prendersi la squadra sulle spalle". L'ingresso di Abraham invece è stato importante a prescindere dal gol: "Gli ho chiesto perché non ha sempre questo modo di stare in campo. Io non valuto gli attaccanti per i gol, anche se ci fanno vincere, ma lo faccio per quello che danno alla squadra. I giocatori che vanno in Qatar pensano già alla nazionale...".