Karsdorp si riprende la Roma e Mourinho, l'agente: "Pronto a lottare"

IL RITORNO

L'olandese è a disposizione di Mourinho: "Fiduciosi di terminare bene la stagione. Non è un traditore"

© Getty Images Rick Karsdorp rischia di essere un "nuovo" acquisto per la Roma. L'esterno olandese, fuori rosa dopo l'alterco di dominio pubblico con José Mourinho, è pronto a tornare a disposizione del tecnico giallorosso e già dalla sfida contro il Salisburgo in Europa League può tornare tra i convocati. "Karsdorp e Mourinho si sono parlati più volte e sono entrambi fiduciosi di poter finire bene la stagione - ha svelato l'agente del giocatore Johan Henkes -. Rick non è un traditore".

Inserito in lista Uefa dalla Roma, Karsdorp qualora chiamato in causa potrebbe già essere a disposizione per la sfida in casa del Salisburgo. Dopo la cessione paventata nel mercato invernale, ma mai arrivata anche per via di un infortunio, le parti in causa hanno deciso di ricucire lo strappo e andare avanti insieme.

"Non c'è niente che desideri di più che tornare a giocare nella Roma - ha continuato l'agente al De Telegraaf -. Ora è di nuovo in forma e a disposizione, vuole lottare coi compagni per la Roma sul campo".

L'allontamento dei mesi scorsi, come aveva riportato Mourinho, era stato deciso per l'atteggiamento del giocatore. Scenario che il procuratore di Karsdorp ha smentito: "Se così fosse stato non avrebbe più giocato col club, di esempi non mancano. La società non vede Karsdorp in questo modo, così come compagni di squadra e staff. Tutti vogliono solo che sia in forma per aiutare la squadra".