Juric-Mancini, pesante scontro negli spogliatoi: vola una bottiglietta. Il club minaccia provvedimenti

Dopo la figuraccia di Firenze Ivan Juric è ancora sulla panchina della Roma. Nessun ribaltone, ma la tensione è più che mai alta in casa giallorossa. Anzi altissima, sin dall'intervallo del Franchi. Nei quindici minuti di pausa durante Fiorentina-Roma, il tecnico croato e Gianluca Mancini, poco dopo sostituito per far posto a Baldanzi, sono stati protagonisti di uno scontro non di poco conto. Il difensore infatti, rimproverato da Juric per lo scarso impegno, ha reagito andando allo scontro. Da qui la risposta dell'ex tecnico del Torino che avrebbe tirato verso il centrale una bottiglietta d'acqua.