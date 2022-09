Inter-Roma, Dybala si è allenato: Mourinho lo recupera

© Getty Images

José Mourinho può tirare un sospiro di sollievo in vista di Inter-Roma: Paulo Dybala si è allenato in gruppo per una parte di allenamento e ha ricevuto il via libera per partire per Milano con i compagni, dove i giallorossi affronteranno sabato alle 18 i nerazzurri di Simone Inzaghi. La Joya aveva dovuto dare forfait poco prima dell'ultimo match contro l'Atalanta per un fastidio al flessore sinistro che non gli aveva comunque precluso la partenza per il ritiro dell'Argentina.