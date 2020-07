Il mutismo di Zaniolo: ora è separato in casa alla Roma

RAPPORTO ROTTO

Tutto è nato dopo una palla persa contro il Verona: così si è rotto il rapporto tra Nicolò Zaniolo e la Roma. È Repubblica a svelare i retroscena della lite tra il giovane centrocampista, "colpevole" di non aver rincorso un avversario, e gran parte dello spogliatoio. Fonseca nel post partita l'ha criticato in diretta tv mentre alcuni compagni lo attaccavano duramente nella pancia dell'Olimpico. Rimproveri che il classe 1999 ha accusato molto e da una settimana non ha praticamente alcun tipo di rapporto con squadra e allenatore. Da qui, come già anticipato da noi, ha maturato la decisione di voler lasciare la Capitale.

Strapparlo alla Roma non sarà certo una missione facile, ma le pretendenti non mancano. In Italia c'è in pole la Juventus, ma anche l'Inter sta pensando a lui in caso di cessione di Lautaro Martinez. Attenzione pure alla pista inglese con Mourinho che l'ha messo in cima alla lista dei desideri per il suo Tottenham. Pallotta temporeggia, mentre Fienga cercherà di mediare settimana prossima con l'agente del giocatore Vigorelli. Una situazione complicata per tutti. Zaniolo vuole lasciare la Roma, ma il club giallorosso (in vendita) non può permettersi di svenderlo. Si parte da 80 milioni di euro.