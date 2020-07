Zaniolo vuole lasciare la Roma: la Juve è sempre più vicina

VERSO L'ADDIO

Il rientro dopo il grave infortunio di gennaio si sta rivelando più complicato del previsto. Non tanto per la sua resa sul campo quanto per i momenti di tensione come quelli vissuti durante e dopo la partita con il Verona. Il litigio con Mancini e le parole di Fonseca non hanno fatto altro che aumentare il malumore di Zaniolo che, anche se a parole si dice innamorato della Roma, ha la seria intenzione di cambiare aria.

Il fatto di sapere, poi, che la Juventus lo ha messo nella lista degli acquisti per il prossimo mercato non fa altro che aumentare la voglia di trasferirsi in un club che possa garantirgli i palcoscenici migliori, come quelli europei della Champions League.