I numeri di Mourinho in Serie A: super in casa, solo Conte lo batte come media/punti

ROMA

Le statistiche italiane dell'allenatore portoghese

-José Mourinho torna ad allenare una squadra di Serie A 11 anni dopo l’esperienza in nerazzurro, in cui

ha ottenuto ben cinque trofei in due stagioni (due Serie A, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana

e una Champions League).

-La Roma sarà la sesta squadra differente allenata da Mourinho nei cinque maggiori campionati

europei, dopo il Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United e Tottenham – con quattro di queste

ha vinto almeno un titolo (l’unica eccezione è proprio la più recente, con gli Spurs).

-José Mourinho ha una, tra gli allenatori di Serie Anell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95)- min. 40 partite.

-Uno dei principali punti di forza di José Mourinho è il rendimento in casa: il portoghese, il 76%, la percentuale più alta tra i tecnici con almeno 35 panchinedomestiche nell’era dei tre punti a vittoria.-Sonoche hanno allenato in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: PauloSousa, Paulo Fonseca (allenatore uscente con la Roma) e José Mourinho (prossimo allenatore deigiallorossi).-José Mourinho è ilche ha ottenutonell’era dei tre punti a vittoria: 34, dietro a Rudi Garcia (35 proprio con i giallorossi).