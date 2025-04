Hummels dice basta: "Un viaggio incredibile, ma è il momento di fermarsi"

Mats Hummels dice basta. Con un video pubblicato su Instagram il difensore tedesco classe 1988 ha annunciato che lascerà il calcio a fine stagione, quando scadrà il suo contratto con la Roma. "Dopo oltre 18 anni e tante cose che il calcio mi ha dato, finirò la mia carriera questa estate. Quando vedo tutto ciò, so quanto questo viaggio, questo percorso significhi per me. Quanto straordinario è stato avere la possibilità di viverlo. Perché servono tante cose, avere il giusto allenatore al momento giusto, stare bene nel momento giusto, avere i compagni giusti al momento giusto. E ho visto così tanti ragazzi, così tanti allenatori, ai quali devo tanto. Senza di loro, la mia carriera non avrebbe mai raggiunto questo livello", ha scritto la leggenda del calcio tedesco. "Che viaggio. Grazie", ha scritto Hummels commentando le immagini che ripercorrono la sua carriera, tra Bayern Monaco, dove ha cominciato la sua carriera nelle giovanili, Borussia Dortmund, di cui è stato bandiera e capitano, Roma e Nazionale tedesca, con cui è diventato campione del mondo in Brasile nel 2014. Cinque campionati tedeschi vinti tra Dortmund e Bayern, tre Coppe di Germania e sei Supercoppe gli altri suoi sigilli. Un "modello per un'intera generazione di difensori", lo ha definito il ct della Germania Julian Nagelsmann. "Si capiva sempre cosa significasse per lui giocare per la Germania. Molti giocatori hanno beneficiato della sua esperienza e della sua comprensione tattica, anche dopo la vittoria della Coppa del Mondo 2014, dove è stato un pilastro centrale della squadra", ha dichiarato Nagelsmann, aggiungendo che "la nazionale deve ringraziare molto Mats'.