ROMA

Gasperini: "Una partita perfetta, Pisilli assomiglia un po' a Tardelli"

Il tecnico giallorosso dopo il successo sullo Stoccarda: "Successo che vale molto per la classifica"

di Alberto Gasparri
22 Gen 2026 - 23:26
1 di 25
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

La Roma sta vivendo un momento magico e nemmeno i tanti cambi hanno messo in crisi l'impianto costruito da Gian Piero Gasperini. Dopo il quarto posto in campionato, i giallorossi hanno messo una bella ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di Europa League. “Intanto ho la fortuna di vedere gli allenamenti e valutare la crescita dei giocatori, non solo di Pisilli, ma anche di Ghilardi che questa sera ha fatto un’ottima partita, Ziolkowski che comunque è un ragazzo di prospettiva che magari non riesce ancora a reggere 90 minuti ma uno spezzone te lo fa bene. Poi dopo ho bisogno di testare anche la condizione di quelli che l’ultima partita non l’avevano giocata come Soulé e Pellegrini. E’ venuta fuori una partita perfetta perché siamo riusciti a valorizzare tutti. Questa era una partita difficile, contro una squadra forte, che valeva molto per la classifica”, ha detto il tecnico.

Su Pisilli: "Lui già l’anno scorso aveva dimostrato valore. Credo che sia cresciuto molto, è un ragazzo che al di là dei gol ha raggiunto una maturità in mezzo al campo nonostante la sua giovane età. E’ sicuramente uno di quelli che possono ampliare la qualità della rosa della Roma. Pisilli? Assomiglia un po’ a Tardelli. Tardelli era un giocatore simile anche fisicamente, magari Pisilli non ha quella velocità però ha questa capacità di inserirsi e di fare gol, poi calcia benissimo. E’ sicuramente un bel valore”.

Sulla stagione: “Qualcuno a volte ci dice che se avessimo fatto qualche pareggio in più saremmo più in alto. Però è anche vero che se avessimo fatto qualche vittoria in meno saremmo più bassi. Noi cerchiamo di vincere sempre in ogni partita indipendentemente dall’avversario. Non voglio che speculiamo sul punticino perchè i salti in avanti li fai quando riesci a vincere le partite. Ci sono mancati ancora i risultati con le primissime del campionato anche se secondo me ci stiamo avvicinando. Se riuscissimo a fare risultato anche con le prime allora ci sentiremmo anche più forti”.

