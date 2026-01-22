Gasperini: "Una partita perfetta, Pisilli assomiglia un po' a Tardelli"

La Roma sta vivendo un momento magico e nemmeno i tanti cambi hanno messo in crisi l'impianto costruito da Gian Piero Gasperini. Dopo il quarto posto in campionato, i giallorossi hanno messo una bella ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di Europa League. “Intanto ho la fortuna di vedere gli allenamenti e valutare la crescita dei giocatori, non solo di Pisilli, ma anche di Ghilardi che questa sera ha fatto un’ottima partita, Ziolkowski che comunque è un ragazzo di prospettiva che magari non riesce ancora a reggere 90 minuti ma uno spezzone te lo fa bene. Poi dopo ho bisogno di testare anche la condizione di quelli che l’ultima partita non l’avevano giocata come Soulé e Pellegrini. E’ venuta fuori una partita perfetta perché siamo riusciti a valorizzare tutti. Questa era una partita difficile, contro una squadra forte, che valeva molto per la classifica”, ha detto il tecnico.