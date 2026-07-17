Atalanta, ufficiale l'Athletic Bilbao sfidante per il Trofeo Bortolotti

17 Lug 2026 - 17:21
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Sarà contro l'Athletic Bilbao il tradizionale appuntamento sul campo dell'Atalanta alla fine della preparazione estiva. I baschi, già avversari lo scorso 21 gennaio nella fase campionato di Champions League e vittoriosi per 3-2 alla penultima delle otto giornate, lo saranno anche del Trofeo Achille e Cesare Bortolotti, giunto alla ventisettesima edizione e in programma il prossimo venerdì 14 agosto alle 20.45. La kermesse estiva, che sarà ospitata come sempre dallo stadio di Bergamo, ha avuto una prima edizione nel 1992 dedicata al solo Cesare, il figlio. Verranno assegnati, come d'abitudine, il premio alla memoria del dirigente Mario Bresciani al miglior giocatore in campo e il 'Valter Polini', in onore del medico sociale, per il fair play. L'anno scorso prevalse la Juventus per 2-1. Il Trofeo Bortolotti giungerà alla fine di un programma di amichevoli destinato ad aprirsi domani, sabato 18 luglio, alle ore 17 a Clusone contro la squadra Under 23. Mercoledì prossimo, in attesa di conferma, il test contro il Mantova a Zingonia; già calendarizzate le trasferte di domenica 2 agosto alle 15 a Rotterdam col Feyenoord e sabato 8 alle 17 a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04. 

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