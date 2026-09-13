Ronaldo a sorpresa: "Ora seguo più il tennis del calcio. Ammiro Sinner"

13 Set 2026 - 13:46
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"Non mi annoia il calcio ma ora seguo un po' di più il tennis del calcio, il calcio è la mia vita e lo seguirò per sempre ma ora il tennis è nel mio cuore". Parola di Ronaldo Nazario da Lima, per tutti il Fenomeno, presente in tribuna a New York per assistere alla finale femminile degli Us Open vinta da Elena Rybakina su Aryna Sabalenka, a proposito della sua grande passione per il tennis. Ronaldo è un grande tifoso di Sinner e nel parlare del momento del calcio italiano rapportato a quello del tennis, ha dichiarato ai microfoni di Supertennis: "Per il calcio italiano è una fase molto dura, speriamo che cambi in fretta, invece  il tennis è meraviglioso. Ci sono tanti tennisti italiani che stanno facendo bene, soprattutto Jannik Sinner sta facendo molto bene. Ho una simpatia e una ammirazione incredibile per lui, spero di vedere presto una sua partita". Infine un pronostico su chi vincerà la finale del torneo maschile in programma stasera. "Direi Zverev, anche se Shelton sta giocando benissimo", ha concluso Ronaldo.

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