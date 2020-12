Fonseca: "Sono soddisfatto, ma potevamo evitarci problemi"

QUI ROMA

Paulo Fonseca si gode il terzo posto in classifica alle spalle di Milan e Inter, anche se la vittoria contro il Cagliari non è stata facile. "Dobbiamo lottare fino alla fine per i tre punti. Abbiamo avuto occasioni per non avere questi problemi, ma sono molto soddisfatto della partita. Abbiamo capacità per essere concentrati in tutti i momenti e ci sono ancora questi momenti di calo", ha detto l'allenatore giallorosso.

Vedi anche Serie A Serie A: Roma-Cagliari 3-2, giallorossi al terzo posto “Questa prima parte di stagione è positiva. Molti non credevano che ora saremmo potuti essere terzi ma la squadra ci ha sempre creduto", ha aggiunto parlando del bilancio stagionale. Sul mercato: “Ora ci iniziamo a pensare”.

Sulle decisioni di formazioni: "Devo pensare a tutte le soluzioni, chi sta meglio gioca, in questo momento è così".

Fonseca si toglie poi un sassolino dalle scarpe: "Io sono qui da un anno e mezzo e so chi è che pronto a fare male alla Roma non appena le cose vanno male. C'è qualcuno che aspetta che la Roma perda e vuole il male di questa squadra. Non ascolto le critiche per mantenere equilibrio. Ho un reparto di comunicazione che lavora con me, ma non do importanza a quello che si scrive. Se ascoltiamo quello che si dice quando le cose vanno male è difficile rimanere in equilibrio".