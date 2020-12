Serie A: Roma-Cagliari 3-2, giallorossi al terzo posto

ROMA-CAGLIARI 3-2

La Roma dimentica il brutto ko con l’Atalanta e, nella quattordicesima giornata di Serie A, batte 3-2 il Cagliari. All'Olimpico, Veretout apre le marcature all’11’, ma i sardi pareggiano con Joao Pedro a 59'. Nel giro di sei minuti, i giallorossi si portano sul doppio vantaggio con il tap-in di Dzeko (71’) e il colpo di testa di Mancini (77’). Ancora Joao Pedro riapre la sfida su rigore al 90’, ma è troppo tardi: Fonseca vince ed è terzo. Getty Images

LE STATISTICHE

• La Roma è imbattuta da 13 partite di Serie A contro il Cagliari (9V, 4N) - l'ultimo successo rossoblù risale al febbraio 2013.

• La Roma è rimasta imbattuta in tutte le prime 10 gare casalinghe stagionali considerando tutte le competizioni (7V, 3N) per la prima volta dal 2013/14.

• La Roma ha vinto l’ultima gara dell’anno solare in 17 degli ultimi 20 anni (2N, 1P).

• La Roma è la squadra che ha segnato più reti (sette) nel corso dei primi 15 minuti di gioco in questo campionato.

• Edin Dzeko (84 gol) ha superato Vincenzo Montella (83) ed è ora il quarto marcatore nella storia della Roma in Serie A (ad un solo gol di distanza dal terzo posto di Amedeo Amadei).

• Jordan Veretout ha segnato sette gol in questo campionato in 13 presenze: il francese ha fatto meglio solo nel 2017/18 in Serie A con otto reti in 36 presenze.

• Veretout ha segnato sette reti in questa Serie A: gli unici centrocampisti che hanno fatto meglio nei top-5 campionati europei in corso sono Bruno Fernandes del Manchester United (nove) e Lars Stindl del Borussia Mönchengladbach (otto).

• Veretout ha segnato 26 reti in Serie A dal suo arrivo nel 2017/18: l'unico centrocampista ad aver fatto meglio nella competizione in questo periodo è Sergej Milinkovic-Savic (27).

• Entrambe le reti realizzate da Gianluca Mancini in Serie A con la maglia della Roma sono arrivate su un assist di Chris Smalling.

• João Pedro ha realizzato il suo 50º gol in Serie A, tutti con la maglia del Cagliari.

• Cinque degli ultimi sei gol del Cagliari contro la Roma in Serie A sono stati realizzati da João Pedro.

• Entrambi gli assist serviti da Christian Oliva in Serie A sono stati per un gol di João Pedro contro la Roma.

• Jordan Veretout ha disputato la sua 50ª gara da titolare con la maglia della Roma in tutte le competizioni.

• Nahitan Nández ha giocato la sua 50ª partite con il Cagliari considerando tutte le competizioni.