Fonseca ora rischia davvero: "Sono in discussione dal primo giorno"

CAOS ROMA

Un derby come quello di venerdì scorso sei destinato a pagarlo, prima o poi. A meno che la tua squadra sappia trovare subito il modo di riscattarsi, cosa che non è avvenuta, anzi... La Roma esce dalla coppa Italia, con annessa figuraccia del sesto cambio, e chi rischia seriamente il posto è, come capita solitamente, l'allenatore. Un'ipotesi che sembrava lontana anche solo una settimana fa ma l'uno-due degli ultimi giorni (sconfitta netta con la Lazio ed eliminazione con lo Spezia) ha cambiato le cose.

Già in nottata hanno cominciato a circolare i nomi dei possibili sostituti. In pole position c'è l'ennesimo ritorno di Luciano Spalletti, ormai di casa a Trigoria. L'alternativa è sempre Max Allegri, già sondato la scorsa estate, che sembra però intenzionato ad attendere una chiamata di più alto profilo internazionale. Il vertice notturno all’Olimpico tra Dan e Ryan Friedkin e il general manager Tiago Pinto sembra aver prolungato la conferma dell'allenatore almeno fino alla prossima partita di campionato (sempre contro lo Spezia). In mattinata, in ogni caso, è previsto un nuovo summit da cui potrebbero uscire conclusioni diverse.

Fonseca, intanto, ha già fatto capire che il rischio è il suo mestiere: ""Io sono in discussione dal primo giorno. C'è un problema di mentalità manifestato contro Napoli, Atalanta e Lazio. Con lo Spezia però la squadra ha saputo reagire dopo il 2-0, hanno dimostrato la voglia di cambiare il risultato. Siamo in un momento difficile, ma i ragazzi hanno dimostrato che sono forti, ciò che abbiamo creato in 90 minuti sarebbe bastato a vincere questa partita. Non siamo una squadra che vuole giocare la prima fase di possesso, i gol presi non sono usciti dalla fase di possesso. Non è stato un problema di costruzione i primi due gol presi con lo Spezia".