Dybala, l'esito degli esami: lesione al flessore e circa tre settimane di stop

Milan-Roma, il film del match di San Siro
L'argentino si è infortunato calciando il rigore parato da Maignan a San Sirodi Redazione
Piccolo sospiro di sollievo in casa Roma sugli esami svolti in mattinata da Paulo Dybala: c'è lesione, più precisamente una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, ma lo stop non dovrebbe essere lungo. Lo staff medico della Roma, infatti, valuterà durante la sosta se tentare il recupero già per la sfida del 23 novembre contro la Cremonese o se optare per un programma di recupero più conservativo in modo da avere il numero 21 totalmente recuperato per la super sfida del 30 novembre contro il Napoli.
A prescindere dalla data che verrà scelta, l'obiettivo della Roma sarà avere Dybala titolare contro il Napoli a fine novembre. Una notizia, quella dell'infortunio della Joya, che certamente non fa piacere a Gasperini, ma che, visti i probabili tempi di recupero, può far ben sperare. Il grande timore dello staff medico era che l'infortunio potesse essere grave a tal punto da costringere l'argentino a stare ai box almeno due mesi, un po' come successo a Kevin De Bruyne, infortunatosi proprio con la stessa dinamica dell'attaccante giallorosso. La Roma fa sapere, inoltre, che Dybala ha già iniziato le terapie per il recupero a Trigoria.
