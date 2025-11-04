Dybala, l'esito degli esami: lesione al flessore e circa tre settimane di stop

A prescindere dalla data che verrà scelta, l'obiettivo della Roma sarà avere Dybala titolare contro il Napoli a fine novembre. Una notizia, quella dell'infortunio della Joya, che certamente non fa piacere a Gasperini, ma che, visti i probabili tempi di recupero, può far ben sperare. Il grande timore dello staff medico era che l'infortunio potesse essere grave a tal punto da costringere l'argentino a stare ai box almeno due mesi, un po' come successo a Kevin De Bruyne, infortunatosi proprio con la stessa dinamica dell'attaccante giallorosso. La Roma fa sapere, inoltre, che Dybala ha già iniziato le terapie per il recupero a Trigoria.