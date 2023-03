Dybala ai tifosi della Juve: "Per voi è difficile ma gioco per un'altra squadra"

Il Paulo Dybala in festa per la vittoria della Roma contro la Juventus non è piaciuto a diversi tifosi bianconeri, che si sono fatti sentire - anche in modo offensivo - sui social della Joya, che quindi ha voluto chiarire pensieri ed emozioni nella serata vissuta da grande ex. "So che per voi è difficile, e lo è pure per me, ma oggi gioco per un'altra squadra e con altri compagni ai quali devo ugualmente portare rispetto! Vincere non è mai facile e per noi era importante! Ci sarà sempre rispetto, non lasciatevi ingannare dai social" si legge nel gruppo Telegram che Dybala aveva aperto lo scorso ottobre per comunicare con i tifosi di qualunque fede (e infatti nel gruppo ci sono sia giallorossi che bianconeri).