Delirio per l'incontro tra Dybala e i tifosi: cori, applausi e bagno di folla per la Joya

Tifosi romanisti in delirio all'arrivo dell'attaccante Paulo Dybala all'AS Roma Store di Via del Corso. A pochi giorni dal no del giocatore argentino all'Al-Qadsiah per restare nella squadra capitolina, il negozio dei giallorossi in pieno centro storico ha organizzato un incontro tra 'La Joya' e i suoi fans. All'arrivo allo store, Dybala è sceso dall'auto e ha salutato con un cenno i circa 200 tifosi assiepati da ore per vederlo. Con loro maglie, cappellini, poster e 'santini' da far autografare al giocatore. Alcuni fortunati che hanno vinto un voucher dalla Roma, hanno avuto l’opportunità di incontrare l'argentino all'interno dello store per farsi autografare un prodotto ufficiale acquistato in mattinata.