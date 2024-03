De Rossi: "Osvaldo è un fratello per me, io ci sono se ne ha voglia"

La domanda su Osvaldo nel dopo partita di Brighton-Roma lo turba. Osvaldo è come un fratello per Daniele De Rossi. "Parlerò con lui, c’è un rapporto tanto intimo con lui, ci ho parlato dopo Firenze - ha detto il tecnico giallorosso in conferenza stampa - Io ci sono sempre per lui, come quando eravamo compagni, come ha fatto lui quando sono stato in Argentina. Se avrà voglia ci sarò per lui". In un video su Instagram Osvaldo ha raccontato il suo dramma, tra depressione e dipendenza da alcol e droghe"