Argentina, il dramma di Osvaldo: "Soffro di depressione e sono dipendente da alcol e droghe"

L'ex attaccante della nazionale italiana si sfoga su Instagram: "La mia vita mi sta sfuggendo di mano"

È una situazione drammatica quella che sta vivendo Pablo Daniel Osvaldo. L'ex attaccante della nazionale, 14 presenze e 4 gol in azzurro tra il 2011 e il 2014, è stato recentemente al centro delle cronache in Argentina per la separazione dalla compagna, la conduttrice televisiva Daniela Ballester, alla base della quale c'è una sofferenza molto profonda, che ha voluto raccontare in un lunghissimo sfogo su Instagram: "Non so se è una richiesta di aiuto o devo semplicemente parlarne - le parole di Osvaldo -. Da qualche tempo soffro di una depressione molto grave, che mi ha fatto cadere in alcune dipendenze da alcol e droghe. Sono in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano e volevo condividerlo con voi".

L'ex calciatore, tra le altre, di Fiorentina, Roma, Inter e Juventus ha spiegato di essere caduto nell'autodistruzione e che questo ha danneggiato anche le persone che ama: "Vivo da solo, chiuso in casa, non faccio nulla di produttivo nella mia vita, non ho voglia di fare il bagno o di alzarmi dal letto. Sto seguendo un trattamento psichiatrico".

Il racconto prosegue tra le lacrime: "Ne parole perché è l'unico modo per poterne uscire, voglio che la gente scopra cosa mi sta succedendo. Mi sono allontanato dalle persone che mi amavano e che ancora mi amano moltissimo. Le dipendenze non mi fanno venire voglia di vedere la mia famiglia o di condividere cose con i miei figli. Ero un calciatore d’élite, una persona diversa e piena di fiducia. Oggi sono una persona che non riconosco, mi è difficile uscire da questa situazione".

Prima di chiudere i commenti al video, Dani ha ricevuto messaggi di solidarietà da tanti amici, tra cui un ex Catania e Fiorentina come Cristian Llama.

Osvaldo si è infine scusato con Daniela Ballester: "Sta pagando a causa mia, sta sperimentando cose che non avrebbe dovuto. Non voglio fare la vittima, voglio solo che tu capisca. Le cose che faccio e le decisioni che prendo non sono giuste, tutta la rabbia che provo nei confronti del mondo e delle persone ha a che fare con le mie dipendenze e la mia depressione. È difficile uscirne".

