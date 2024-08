De Rossi-Cristante, screzio in allenamento: per il club nessuna tensione 

ROMA

I giallorossi hanno buttato acqua sul fuoco in merito a quanto diffuso. E domenica c'è la Juve

© Getty Images Per trovare un clima sereno, meglio ripassare in un secondo momento in casa Roma. In un mercato tra alti e bassi e con un inizio di stagione complicato sul campo, ecco arrivare la notizia di un diverbio tra De Rossi e Cristante in allenamento. Toni duri e scambio di parole pesanti tra i due come raccontato anche da Il Messaggero: il tutto nato dopo che il numero 4 giallorosso avrebbe perso un pallone in allenamento senza correre a recuperarlo con la dovuta voglia a giudizio dell'ex capitano

Per far sì che la situazione non degenerasse, riporta il noto quotidiano, decisivo l'intervento dei presenti che li avrebbero immediatamente divisi. La versione del club parla di una normale discussione con protagonisti l'allenatore e l'ex Milan e Atalanta durata non più di dieci secondi. Una cosa quindi comune a sentire i giallorossi, che domenica sera affronteranno la Juventus all'Allianz Stadium. Un match delicato da non fallire per i capitolini.