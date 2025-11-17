Legge sul primo soccorso, Bove si commuove: "Spero di tornare a giocare tra un anno"

Edoardo Bove si commuove alla presentazione in Senato della legge sul primo soccorso. Non solo ricordando quel 1° dicembre 2024, quando fu colpito da un malore nel corso del match tra la sua Fiorentina e l'Inter, ma anche dedicando l'iniziativa a tutti coloro che sono stati vittima di incidenti come il suo, ma con esiti drammaticamente diversi: "Questa legge è per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Carone, per Filippo Alessandrini, per Davide Astori e potrei continuare - dice Bove -. Io sono onorato che possa esserci il mio nome su questa legge, ma anche emozionato e imbarazzato. Questa legge è per tutti loro".