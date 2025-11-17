Legge sul primo soccorso, Bove si commuove: "Spero di tornare a giocare tra un anno"

Il centrocampista in Senato: "Onorato di dare il mio nome a questo provvedimento"di Redazione
Edoardo Bove si commuove alla presentazione in Senato della legge sul primo soccorso. Non solo ricordando quel 1° dicembre 2024, quando fu colpito da un malore nel corso del match tra la sua Fiorentina e l'Inter, ma anche dedicando l'iniziativa a tutti coloro che sono stati vittima di incidenti come il suo, ma con esiti drammaticamente diversi: "Questa legge è per la Fondazione Castelli, per Matteo, per Stefano Carone, per Filippo Alessandrini, per Davide Astori e potrei continuare - dice Bove -. Io sono onorato che possa esserci il mio nome su questa legge, ma anche emozionato e imbarazzato. Questa legge è per tutti loro".
"Ho toccato con mano il dolore di queste fondazioni e delle loro famiglie - ha aggiunto il giovane calciatore -. È il momento che alziamo tutti la mano per dire che vogliamo fare qualcosa su questo argomento: il mio episodio è differente essendo accaduto in un campo di Serie A, dove le tutele sono diverse rispetto, ad esempio, ai campi dilettantistici".
In un'intervista a GQ insieme all'amico Flavio Cobolli, poi, Bove si è lasciato andare a qualche dichiarazione di speranza: "Io fra un anno spero che sarò tornato a giocare, però vediamo. Devo essere sincero, in questo momento sono contento di come sto e penso al presente, però sto lavorando per tornare a giocare".