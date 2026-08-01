Baresi, Gattuso: "D'accordo nel dargli il Pallone d'Oro alla carriera"

"Quando parlavo con Franco mi mettevo sugli attenti, era il Capitano. Era un uomo che parlava poco e sorrideva poco. Quelle poche parole che gli uscivano dalla bocca ne sbagliava poche. Era unico, una leggenda. Quando ci parlavi ti dava questa sensazione qua". Così a Sportitalia Rino Gattuso, ex centrocampista del Milan e attuale tecnico della Lazio nel ricordare Franco Baresi, icona rossonera, scomparso ieri all'età di 66 anni. "È venuto a mancare presto, è andato a fare compagnia a tanti altri campioni. Pace all'anima sua, e sicuramente rimarrà nella storia del calcio mondiale. Sono d'accordo con chi dice che bisogna dargli il Pallone d'Oro alla carriera. È un giocatore che ha cambiato il ruolo del libero: l'ha fatto diventare più dinamico, l'ha cambiato. Quando alzava la mano lui era pure guardalinee, ne sbagliava pochi di fuorigioco. E lo ricordo così", ha aggiunto.