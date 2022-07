Amichevoli: la Roma non va oltre l’1-1 contro il Nizza

AMICHEVOLI

I giallorossi agguantano il pari ai danni dei francesi a inizio ripresa grazie all’autogol di Lemina: debutto rinviato per Dybala

© ipp Nell’ultima delle quattro amichevoli disputate in Algarve la Roma, dopo la sconfitta dei giorni scorsi contro lo Sporting Lisbona, pareggia 1-1 con il Nizza. Il vantaggio dei francesi arriva al 41’ grazie a un errore difensivo di Viña, che lascia scappare Brahimi. Nella ripresa l’autogol di Lemina al 55’ vale l’1-1 per i giallorossi. Per l’esordio di Paulo Dybala bisognerà aspettare l’amichevole contro il Tottenham, in programma sabato 30 luglio.

Ancora senza Paulo Dybala, che dalla tribuna attende il proprio debutto con la nuova maglia contro il Tottenham, la Roma trova il pareggio per 1-1 contro il Nizza nella sua quarta amichevole estiva. Gli uomini di Josè Mourinho vanno a segno subito a inizio gara, ma il gol di Shomurodov viene annullato per fuorigioco. Roma ancora pericolosa in avanti al 17’ con Veretout che crossa per Zaniolo; il numero 22 non trova però lo spazio necessario per calciare. Nella prima parte di gara sono quindi i giallorossi a rendersi più pericolosi, almeno fino al gol del vantaggio del Nizza segnato al 41’ da Brahimi: il francese sfrutta un errore difensivo di Viña e batte Svilar sul primo palo. Diversi cambi nell’intervallo per i giallorossi.

A inizio ripresa (55’) Zaleski mette in mezzo per Karsdorp e la conclusione a rete dell’olandese viene deviata nella propria porta dall’ex Juventus Lemina: 1-1. La squadra detentrice della Conference League gioca un secondo tempo intenso grazie agli ingressi di Pellegrini e Abraham che mettono in difficoltà il Nizza. Nonostante le tante sostituzioni, tuttavia, le due squadre arrivano entrambe stanche nel finale e il punteggio non cambierà più fino al triplice fischio finale.